2018年5月の挙式、披露宴で着ました!

その年にハワイで後撮りも行っています

私が1stオーナーです

ヴェラウォンのバレリーナに憧れがありましたがウエストの切り返しが似合わず似たような雰囲気のドレスを探して購入に至りました。

Instagramでドレスを紹介しておりますので、ぜひご覧ください

インスタアカウント名:x.mj.x.wedding

【購入店】

リッツカールトン大阪 コスチュームサロン

【サイズ】

9号がベースでオーダーメイドしました

身長168

普段着は9号(Mサイズ)

ドレスは1回レンタルしただけで20万〜します。

それならと思い、オーダーし後撮りなどに利用できるようにと購入しました★

購入ドレスであれば式でも使えるし、前撮りや後撮りでも使えておすすめです!

大阪のリッツカールトンで挙式披露宴を行いましたが、とても華やかに着飾れました。

ハワイの後撮りもぴったりで写真撮影に映えるお品物かと思います。

中に入れるチュール次第でふんわり感をかえられます。

ハワイの時はチュールはボリューム少なめのものにし、リッツカールトン大阪での披露宴の時はボリュームアップのためにボリュームのあるチュールを入れました。

【梱包】

クリーニング済み(圧縮パック仕立て)

ドレス保管用の箱のままお届けします

すぐ着用されなくても保管場所をとりません

【特徴】

チュールドレスでバックスタイルが特徴的です。

胸元、背中のレースがとても綺麗で上品。

リボンは取り外し可能

シンプルですが細部まで拘っているプリンセスドレスです!

クリーニング済みです。特に気になる汚れ等はありません

【購入価格】

50万

【お願い】

他のサイトでも出品しているためご購入前に一度コメントをお願いします

返品はご遠慮いただいております

少しでも気になるところがございましたらコメントお願いします

#JennyPacham

#JennyPachamBell

#ジェニーパッカムベル

#ジェニーパッカム

#ウェディングドレス

#ベラウォン

#トリートドレッシング

#インポートウェディングドレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

