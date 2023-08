モンベルのコートです。インナーダウンが付いています。

色はベージュです。

着る機会がなくなったので出品します。

まだまだ着ていただけるのでこの機会によろしくお願いします。

値引き相談承りますのでお気軽におっしゃって下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

