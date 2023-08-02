【有名人芸能人】 ガルボ カステルバジャック ショルダーバッグ ブラック 047122 ショルダーバッグ

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こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：ガルボ ショルダーバッグ商品コード：047122サイズ：幅25cm×高さ27cm×マチ8cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革・床革仕様：【外側】ファスナーポケットx2【内側】ファスナーポケットx1オープンポケットx1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

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