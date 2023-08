●ブランド:JUNYA WATANABE COMME des

GARCONS MAN

ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン

08SS AD2007 希少 パリコレ ランウェイ

リネン リネン縮絨 ペイズリー 3B 縮絨

テーラードジャケット ジャケット 渡辺淳弥

2007年6月に行われたパリコレランウェイショーにてお披露目された、ジュンヤマン ペイズリー リネン縮絨 ジャケットの紹介です。

2008年春夏コレクションはとても爽やかで活発な印象のデザインが多く、こちらは生地感から細かなデザインまで凝った大変希少な1着になります。

ホワイトベースに綺麗なペイズリーの配列が大変良く映えており、リネン混の縮絨素材と相まって見た目も着心地も非常に気持ちの良いジャケットです。

全体をオーバーサイズに仕上げたシルエットになっており、私は普段日本規格M-Lの服を着用していますが、こちらは表示SSサイズで着用し画像2枚目のモデルさんより少し余裕を持ったタイトめの着こなしで着用することができました。

ジュンヤマンならではともいえる、カラフルなお洒落さの中にどこかスマートさを残す雰囲気を存分にお楽しみいただけるかと思います。

10年程前に都内店舗にて購入、1シーズン10回程着用した後、自宅クローゼットにて大切に保管していたものです。

※中古程度の多少の使用感はございますが、その他色落ちや目立つ汚れ・ダメージ等の無い中古美品状態になります。

MADE IN JAPAN/日本製

●カラー:ホワイト アイボリー レッド スカイブルー

●サイズ:SS

●サイズ

ジャケット

肩幅 約44cm

身幅 約54.5cm

袖丈 約65.5cm

着丈 約74cm

●素材

写真参照※

リネン50%

コットン50%

縮絨高級生地を使用しております。

●その他

※保管又は梱包した際にシワが付いている商品もございます、ご容赦下さい。

※本商品は中古品となりますので、ご理解のある方のご購入お願い致します。

※出品時には1着1着汚れなどチェックしておりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

