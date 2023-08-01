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売れ筋がひ新作！ house 希少　drew デニムシャツ ドリューハウス XS シャツ

商品の説明

drew house lightweight denim ss shirtのxsサイズです。
NEEDLES 総柄シャツ オープンカラーシャツ M
女性にもおすすめのサイズです。
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商品の情報

商品のサイズXS(SS)
商品の状態新品、未使用

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drew house lightweight denim ss shirtのxsサイズです。女性にもおすすめのサイズです。drew house公式オンライン購入の正規品です。他にもdrew houseの商品を出品しておりますので是非ご覧下さい。フェイク品との見分け方なども掲載しております。身幅53.5袖丈25肩幅47着丈72

商品の情報

商品のサイズXS(SS)
商品の状態新品、未使用

売れ筋がひ新作！ house 希少　drew デニムシャツ ドリューハウス XS シャツ

9分钟前

売れ筋がひ新作！ house 希少　drew デニムシャツ ドリューハウス XS シャツ

¥12,999 ¥11,049

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ドリューハウス(drew house)の新品・未使用品・中古品｜PayPayフリマ

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