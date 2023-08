宅配 kiit tank top ベスト

新品未使用です。

サイズが合わなかったため出品です。

2023 SPRING / SUMMER ITEM

KIO-T88-004

COTTON RUSSEL MESH TANK TOPS

12500+TAX

涼しげな見た目の綿100%ラッセルメッシュ素材を使用したタンクトップです。

緯編みのニットとは異なる経編成で行われるラッセル組織は、メッシュ素材の編み目が一つ一つ際立つように粗めのゲージで編み、表面は立体的で肌にあたる面積が少なく、サラサラとした肌心地は快適な着心地となります。

昨年の春夏シーズンから継続的に使用しているこちらの素材は、男性の方の抵抗が少なく透けすぎることのない品の良い間隔のメッシュ素材を選択し、絶妙な透け具合を利用した様々なアイテムとレイヤードによって活躍可能です。

また、ベストとしても、タンクトップとしても着用可能なこちらのアイテムは、湿度が高い梅雨時期から残暑が残る秋口などの装いに最適に着用いただけ、長期に渡り重宝されるスリーブレストップスです。

3 SIZE

肩幅 46.5 cm

身幅 60 cm

着丈 74.5 cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キート 商品の状態 新品、未使用

