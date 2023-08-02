人気 USA製　ラルフローレン　ダブルアール　RRL 三ツ星　コーデュロイ その他

ラルフローレンのダブルアールRRLのコーデュロイです。
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サイズ 34インチ
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ウエスト約46センチ
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パンツ丈···フルレングス
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素材···コーデュロイ
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シルエット···テーパード
FACETASM
季節感···春、秋、冬
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ダブルアールエル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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WTAPS SEAGULL 02
Needles トラックパンツ サックスブルー ニードルス S
ラルフローレンのダブルアールRRLのコーデュロイです。初期の三ツ星で希少なUSA製はファンが多いシリーズかと思います。サイズ 34インチ平置きでウエスト約46センチ丈約110センチ股上約34センチ股下約78センチ#RRL#ダルブルアールエル#ラルフローレン#ヴィンテージ#90s#polo ralph lauren #polo sport#polosport#RLX#RRL#poloski#ポロスポーツ#ポロラルフローレン#ポロカントリー#ポロジーンズ#ポロベアー#POLO1992#POLO1993#rl92#ダブルアール#アメカジ#古着カラー···ブラウンパンツ丈···フルレングス素材···コーデュロイシルエット···テーパード季節感···春、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ダブルアールエル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし