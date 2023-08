人気 USA製　ラルフローレン　ダブルアール　RRL 三ツ星　コーデュロイ その他

ラルフローレンのダブルアールRRLのコーデュロイです。

初期の三ツ星で希少なUSA製はファンが多いシリーズかと思います。

ポロラルフローレン コーデュロイ フレアパンツ

サイズ 34インチ

平置きで

ウエスト約46センチ

丈約110センチ

股上約34センチ

股下約78センチ

#RRL

#ダルブルアールエル

#ラルフローレン

#ヴィンテージ

#90s

#polo ralph lauren

#polo sport

#polosport

#RLX

#RRL

#poloski

#ポロスポーツ

#ポロラルフローレン

#ポロカントリー

#ポロジーンズ

#ポロベアー

#POLO1992

#POLO1993

#rl92

#ダブルアール

#アメカジ

#古着

カラー···ブラウン

パンツ丈···フルレングス

素材···コーデュロイ

シルエット···テーパード

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

