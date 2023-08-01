適当な価格 紬地 値下げ交渉ＯＫ！格子調 紬着尺 Ｌ４１１ 正絹 着物

●着用身長：身長１５０ｃｍ～１５６ｃｍ

【恵】428c 着物 袋帯 暈し 金糸 古箱に草花文様



【美品】★作家もの★訪問着★霞模様★身丈（背）158cm



☆昭和レトロ☆夏の着物☆単衣物☆艶華 色っぽい



大島紬 着物 正絹 黒大島



正絹 袷 薄紅色 訪問着

●寸法

民芸 絵絣 反物 雀 松竹梅 着物 着尺 綿 リメイク



単衣 黒に近い灰色 金平糖と波模様 卯月17-12

身丈（肩から） ４尺３寸５分（１６４．８ｃｍ）裄 １尺７寸０分（６４．４ｃｍ）

紗着物 正絹紗織 単衣仕立て 紫色の無地に縦紗の縞織柄模様 K144

前巾 ６寸０分（２２．７ｃｍ）

040309★ 着物 帯 ★全通袋帯 モダンな斜めストライプ 銀通し

後巾 ７寸５分（２８．４ｃｍ）

和装 草履 バッグ セット エナメル ブラウン×ピンク フリーサイズ u77-1

袖丈 １尺２寸８分（４８．５ｃｍ）

IWASA うさこま コラボ 草履

袖巾 ９寸０分（３４．１ｃｍ）

#T101 紫の絞りに金駒刺繍・振袖



織物一筋名門 織悦 全通柄 本袋帯 枝花文 金糸 m-kh615

★身丈で４ｃｍ、 裄で４cm、 袖丈で２ｃｍ 出す事は出来ます。

道長絽綴れ夏用袋帯（六通）

（当方では仕立てなおしは承っておりませんのでご了承下さいませ。）

☘ 源氏物語 西陣織正絹 袋帯六通



絞り 鹿の小文 小紋 着物



専用C877+C878+b705+b814 正絹 名古屋帯 花柄夏用抽象柄 着物



お洒落訪問着用 白山紬 袋帯 茶色 金通し 創作柄 F5452 新品 Lサイズ



ma4680 本場奄美大島紬 正絹 紬 着物 反物 証紙 縦横 リメイク生地

●状態：シミ・汚れなし。 状態はとても綺麗です。 （手縫い仕立て）

【染織近藤】紬 趣味の着物



名古屋帯♡ヤツデ



名古屋帯 中古 リサイクル カジュアル 椿の図 灰白色 多色 A851-15



美品 夏物 上質 麻 蟹模様 生成り 名古屋帯 長さ380 お洒落 コーデ

●素材：正絹

「値下げ交渉ＯＫ！」夏物 洗える ポリエステル 絽 小紋 セット Ｕ７７９



博多織八寸名古屋帯



「美しいキモノ」 となみ織物 六通柄袋帯 唐織 織成 金銀糸 m-kh638



【六通】定価19万8千円 未仕立て フォーマル

●商品説明

華三彩 着物 草履バックセット



JA-17 名古屋帯 古代紫色 絞り 七宝 漢方染

こちらのお品は「袷」ですので１０月から５月までお召頂ければと思います。

3k6-24 着物 訪問着 山水模様 五つ紋付き 正絹



【逸品】⭐️鹿児島県伝統工芸品⭐️【大島紬】⭐️泥染⭐️生糸⭐️

しなやかなさらりとした手触り良い、ハリのある独特の地風が愉しい着易く動きも軽く、

本日限定大幅値下げ 某芸能人着用柄 西陣織6通柄袋帯『綿芯御仕立付』フォーマル

腰の強さを併せ持ったいつでもどこへでもお気軽にお愉しみ頂けご愛用頂けるお品です。

306my62〇伝統箔匠 木村幸啓 織螺鈿 袋帯 波 幾何学〇美品



専用2点Ｓすごく大きいサお仕立て上がり正絹訪問着 グリーン地に花柄 綸子生地

グレー、エンジ、白、黄色等の格子調の織柄、

☆限定ラストセール☆忘れられない人＊ターコイズ・インパクトコーデ7点セット



ルル様専用。1651)と1740)着物振袖袋帯 5点セット 全て六通柄 全て正絹

八掛は赤茶色（正絹）、と幅広い年代の方にお召し頂けます。

【 小紋 】正絹 灰 灰色 小紋 カジュアル おしゃれ着 お茶 お花 グレー



大巾値下げ,正絹博多織 半幅帯 22



落款 作家物 パイソン柄風 個性がひかるグラデーションの着物 皐月12-02



本日ラストです！



正絹 全通袋帯【市松模様 シルバー】No1485



帯飾り「エレガントパール/ブレード飾り紐」 (ピンク) 着物・浴衣に

※洒落味と粋に満ちた都会の喧騒にも自然の温もりの中にも映える小粋な雰囲気を

新品 未使用⭐︎綿麻しじら着物浴衣⭐︎呉服店購入お仕立て⭐︎渋いお色

奏でる紬地の紬着尺です。

3枚芯草履 丹頂鼻緒



【坂尻耕人】正絹 上質な紬お着物 落款 江戸小紋 ストライプ 袷

帯や小物次第で華やぐ個性を演出でき、洒落帯を〆れば

新品 博多織 協和織 両面長尺小袋帯 半幅帯 華紋柄ベージュ 口とじ加工込

ワンランク上の装いを奏でる事でしょう。

051011★ 着物 帯 ★ 単衣 正絹 西武扱い 江戸小紋 角通し 縮緬地



訪問着 友禅 作家物:隆 童子 番傘 mop3546



蝶 の 小紋 と 袋帯 の セット



訪問着 友禅 作家物 松梅文 暈し染め 逸品 m-kh602



まき様専用です。夏用名古屋帯 麻 新品未使用



洗える色無地単衣 花唐草地模様 Ｌサイズ



抜染 ムラ織 デニム 正絹 名古屋帯［冨嶽三十六景］鳥獣戯画 うさぎ かえる

（注）プロフィール欄をご覧くださいませ。

お見分け済新品未使用 正絹単衣 人間国宝中村勇次郎江戸小紋単品



【絽】単衣 白地渦巻きに魚



夏着物◆絽◆単衣◆付下げmk-577



作家物 小紋反物 たたき染め トールサイズ



マーブル模様に織りの袋帯 洒落帯 着物 カジュアル

#紬

K-2420 本場奄美大島紬 カタス 7マルキ 花柄 泥藍染 証紙付 しつけ糸

#正絹

33. ☄【逸品】正絹 西陣御召し 幾何学的文様

#着物

帯締め 小田巻 撚房

#和装

☆現品限り☆ 本場筑前博多織 正絹 着物 未仕立て品 夏用 紗八寸名古屋帯５

#正絹

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●着用身長：身長１５０ｃｍ～１５６ｃｍ●寸法身丈（肩から） ４尺３寸５分（１６４．８ｃｍ）裄 １尺７寸０分（６４．４ｃｍ）前巾 ６寸０分（２２．７ｃｍ）後巾 ７寸５分（２８．４ｃｍ）袖丈 １尺２寸８分（４８．５ｃｍ）袖巾 ９寸０分（３４．１ｃｍ）★身丈で４ｃｍ、 裄で４cm、 袖丈で２ｃｍ 出す事は出来ます。（当方では仕立てなおしは承っておりませんのでご了承下さいませ。）●状態：シミ・汚れなし。 状態はとても綺麗です。 （手縫い仕立て）●素材：正絹●商品説明こちらのお品は「袷」ですので１０月から５月までお召頂ければと思います。しなやかなさらりとした手触り良い、ハリのある独特の地風が愉しい着易く動きも軽く、腰の強さを併せ持ったいつでもどこへでもお気軽にお愉しみ頂けご愛用頂けるお品です。グレー、エンジ、白、黄色等の格子調の織柄、八掛は赤茶色（正絹）、と幅広い年代の方にお召し頂けます。※洒落味と粋に満ちた都会の喧騒にも自然の温もりの中にも映える小粋な雰囲気を奏でる紬地の紬着尺です。帯や小物次第で華やぐ個性を演出でき、洒落帯を〆ればワンランク上の装いを奏でる事でしょう。（注）プロフィール欄をご覧くださいませ。#紬#正絹#着物#和装#正絹

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【早い者勝ち】色打掛西陣 帯 袋帯 金 ゴールド 花菱 仕立て上がり dhukuroobi102レトロな小紋 お出かけ着にO-1825 洒落帯 袋帯 リバーシブル 花唐草 縦柄 動物 紬老舗とみや織物逸品袋帯(未使用品)