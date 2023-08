嵐ファンクラブ会員限定盤 Record of Memories Blu-ray

五大ドームツアー写真集

のセット売りになります。

ARASHI Anniversary Tour 5×20FILM

"Record of Memories" 嵐ファンクラブ会員限定盤 Blu-ray4枚

Disk1のみ1回再生し、暗所保管しておりました。比較的美品かと思いますが、素人保管であることご了承ください。

本編約147分+特典映像(Disc2〜Disc4)約676分

*収録内容

[Disc1]「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”」本編映像

[Disc2]「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”」

・Masaki Aiba version

・Sho Sakurai version

[Disc3]「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”」

・Kazunari Ninomiya version

・Satoshi Ohno version

[Disc4]「ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”」

・Jun Matsumoto version

「嵐 5大ドームツアー集大成ライブ写真集 」

ARASHI at 5 DOMES 2009-2019

こちらは新品、未開封です

ファンクラブ会員限定の永久保存版です。

バラ売り不可商品です。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

