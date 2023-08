買取り実績 ほぼ新品！the Vegas ザ ベガス バイ ジョエルウォーレン 美顔器 美容機器

お値下げ不可です、、

the Vegas ザ ベガス バイ ジョエルウォーレンです!

一昨年、QVCで購入しましたがほぼ使用せずしまったままに、、

未使用に近いお品です(*'▽'*)

週一回、10分のお手入れで理想のお肌に♪

リフトアップしたい方におススメです!

目元や口元、狭い所にも使えます。

小型ですが超パワフル!!

旅行や持ち運びにも便利♪

試した程度で使用感ほぼ感じられず、かなりの美品です(*´꒳`*)

あくまでユーズドなので多少の使用感ありましてらご理解頂ける方に。

※ポーチも綺麗かと思いますが、自宅保管で多少のスレ有り

※取扱説明書は家族(dr.arrivo the vegas)のコピー

もちろん動作に問題ありません。

大変良好です!

ボタンで強さを調節可能です。

~特徴~

フェイスラインやほうれい線、目元など、気になる場所に当てていくだけでOK。

電気刺激だけでなく、筋肉運動もできるEMSです。

エステの業務用機器にも採用される特許技術「MFIP」との組み合わせで、より本格的な筋肉運動ができるところが魅力。

EMSの刺激の強さは3段階、電源ボタンを繰り返し押すことで切り替えることができます。

赤いランプが刺激の分だけ数で点灯するので、刺激の強さはひと目でわかります。

4つの電極を1群と2群に分けて交互に中周波EMSを流す「MFIP」を採用。

様々なパターンでEMSを出力することで、筋肉を緩めたり収縮したりを繰り返してより本格的な筋肉運動に近くなるよう目指しています。

#美顔器

#エステ

#エレクトロポーション

#リフトアップ

#美肌

#シワ

#MFIP

#たるみ

#ほうれい線

#エイジングケア

#.シミ

#たるみ

#ほうれい線

#お家でエステ

#ザ ベガス

#the vegas

#ドクターアリーヴォ

#アリーボ

