100％本物 Tour 【FC限定盤】Aldious 2018 Final Are” “We ミュージック

【FC限定盤 BLU-RAY+DVD+CD】 Aldious アルディアス / Aldious Tour 2018 “We Are” ~Final~ (ALDI024)

ほとんど市場に出回らないFC限定盤 、BLU-RAY+DVD+CDの3枚組になります。

盤面はキズが見られますが再生には影響なく、中古品としては概ね良好な状態です。

ケース、ジャケット等についても概ね良好な状態ですが、外装については画像を確認いただき、

あくまで中古品であることをご了承下さい。

発送はクッション封筒で梱包して発送させて頂きます。

こちらの商品は中古品になりますので、中古だという事をご理解下さる方のみご注文下さい。

また、梱包は厳重に行いますが、ディスク本体やケースのキズ、ブックレットの折れなどが

発送以降の段階で発生する可能性もございますのでご了承ください。

検) ALDIOUS TOUR 2018 WE ARE FINAL ブルーレイ BD ファンクラブ限定

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

