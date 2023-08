新版 限定　新品　未開封　ジャーナルスタンダード　ワンピース　ウタ　シャツ キャラクターグッズ

Journal standard one pice film red

シャツ

XLサイズ

ビッグシャツとして

ゆったりと着てもありかもしれません

新品 未開封 金欠のため泣く泣く出費しました。

暗所のグッズボックスに入れて保管してました。

興味のある方よろしくお願いします。

配送は安心の保証付き匿名配送の楽々メルカリ便かゆうゆうメルカリ便になります。

ワンピース

ONE PIECE

ウタ

ルフィ

シャンクス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

