エルベシャプリエ Herve Chapelier 2927N ナイロン舟型ショルダーバッグカラー/ ORAGE オラージュサイズ/w12.7- 24.5 h14.5d12.5ショルダー117(調整不可)素材/ナイロン(Nylon)Made in France価格/19800円Hervé Chapelier for ADAM ET ROPÉ 定番のポシェット(xs)のワンサイズ大きめのアダムエロペ別注サイズ。 スマホやハンカチ鍵などよく使う物を持ち歩くのに便利なサイズ感。目立つ傷や汚れはありません。シングルファスナー・内ポケットなし。

