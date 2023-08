DIESEL ディーゼル

D-macs

品番 : 009RL

価格 : ¥23,100

シルエット : ワイドストレート

色 : 黒 ブラック

サイズ : W28/L30

寸法(平置き) :

ウェスト76cm

股上29cm

股下73cm

わたり幅29cm

裾幅19cm

DIESELのワイドストレートブラックデニムです。

2022年にディーゼルオンラインショップで購入しましたが、その後似たようなデニムを購入し、着用機会が無さそうなので出品致します。

試着のみの未使用品です。

ワイドフィットのストレートで生地も柔らかいためストレスフリーで穿けます。

商品説明

レギュラーライズとストレートレッグのクラシックな5PKTスタイル「D-MACS」。シンプルながらもウォッシュ加工が施されたブラックカラーで色なじみの良さも抜群です。Tシャツやスウェットと合わせれば正統派カジュアルスタイルが完成。レザージャケットやミリタリージャケットと合わせればDIESELらしい雰囲気が醸し出せる幅広いコーディネートに溶け込む万能デニムです。オールシーズン着用可能で、スニーカーからサンダルまで足元を選ばないマルチなアイテム。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

