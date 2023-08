前も後ろも両腕も蛇の総スタッズでめちゃくちゃカッコいいジャケットです!!

両胸ポケットの上にあるのはウ●コではありませんよ!!

これだけのスタッズやラインストーンを手作業で鋲止めなんてとっても贅沢な一品です!

ブランドには詳しくないのですが一点物の凄いGジャンだと思います!!!!

かなり古いデニムジャケットで断捨離で整理してたら出てきたんですが20代の頃お気に入りで大活躍してくれてました!

コンディションは経年によるヤレ感や多少の汚れは有りますが致命的なモノはなく、スタッズも見る限り欠落は無いと思います!!

(素人目から見てですが…)

年齢的に今後なかなか袖を通す機会も無いと思いますので断捨離の為に手放します!

ライダースというか私がそうだったので同性のバイカーの方に是非着て頂きたいです!♡♡

(もちろんそうでない方も♡メンズも是非♡)

平置きでのおよそのサイズ(cm)

着丈:44

身幅:54.5

袖丈:54.5

肩幅:50

素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。

古着であることをご理解よろしくお願いいたします。

送料削減の為なるべく小さく畳んでお送り致しますのでご了承下さい。

大きなダメージなどは見られませんがプロではありませんので細かな見落としもあるかも知れませんがご了承下さい。

お好きな方は是非!!

LOVEのクローゼットリストはコチラ↓↓

#LOVEのクローゼットリスト

まとめ買いはお安く出来るかも知れませんのでご相談下さい。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

