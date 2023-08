クロゼット整理で出品します。

今期のサカイで大人気の、シルクコットンブラウスです。

着画と色違いの黒です。

個人的には白はすぐ汚れるので、圧倒的に黒が着やすいです。

完売品のため、入荷不可能なお品となっております。

袖口は絞って着たり、

見えないジッパーがあるので、開いてボレロみたいにも着れます。

裾もリボンを結んでもいいですし、ラフにそのままでヒラヒラさせて着るのも良いです。

ハリのある素材で、とにかくすごく素敵です!

一度短時間着用程度のほぼ新品です。が素人出品ですので

細かい見落としなどある場合があります。

その旨ご理解いただける方のみ購入してくださいませ。

出品悩んでますので価格交渉お控えください。

売れなかったら自分で着ますので。定価12万以上します。

紙タグもつきます。ややオーバーサイズなので普段2の方も1が良いと思います。

肩幅 49.0cm 身幅 71.0cm 袖丈 56.5cm 着丈 40.0cm 首周り 36.0cm

他にもレアなsacaiのお品いろいろ出品しています。

他サイトでも出品します。入れ違いに売り切れた場合はキャンセルしますのでご了承ください。

sacaiの偽物がラクマメルカリでものすごく出回っているのでお気を付けください。

タグなども似せていて、偽物は悪質です。そして粗悪品です。

複数同じデザインのものが出品されていたらすべて偽物と思っとくぐらいが安心です。 最近ではsacai にないデザインも勝手に作ってsacai として売ってます。

また布タグの写真をアップしていないものも買わない方がいいと思います。偽物はそこのcottonなどの表記のフォントが違っていたり、微妙に小さいサイズのフォントだったり、印刷になっています。本物はハンコ押しで、よく見るとタグそのものの布の質感も違いますので。

当方すべて本物しか扱いません。偽物大嫌いです。興味ありません。

私の評価をご覧いただければ明白かと思います。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···シルク

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

