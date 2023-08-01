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【限定特価】 トリーバーチ　靴　23.5 ハイヒール/パンプス

商品の説明

30分ほど履いたのみです。
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フラットシューズ　即購入大丈夫です。
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商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドトリーバーチ
商品の状態未使用に近い

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商品のサイズ23.5cm
ブランドトリーバーチ
商品の状態未使用に近い

【限定特価】 トリーバーチ　靴　23.5 ハイヒール/パンプス

55分钟前

【限定特価】 トリーバーチ　靴　23.5 ハイヒール/パンプス

¥28,000 ¥15,680

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