人気モデル/シリーズ···THE NORTH FACE ヌプシジャケットサイズL(US規格)今年の初めに購入して10回ほど使用しました。状態もとても良く未使用に近い状態です。ノースフェイスはあまりに合わなかったため出品します。定価は7万円ほどしました。当方175センチでいい感じに着れるサイズ感となっております。中綿はフィルパワー700です。カラー···ブラック

