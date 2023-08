【レビューを書けば送料当店負担】 ANTI 8.0 HERO アンチヒーロー スケートボード コンプリート スケートボード

ANTI HERO

サンタクルーズスケートデッキs11 ナタスリミテッドスケートデッキ

アンチヒーロー(アンタイヒーロー)

COMPLETE

コンプリート

モデル

・BLACK HERO

8.0 ANTI HERO コンプリート スケートボード アンチヒーロー



サイズ

・8.0 インチ

定価 18480円

これからスケートボードを始める方へオススメの

コンプリートスケートボード!

実店舗にて展示しています。

キズや汚れがある場合があります。

予めご了承の上、ご注文下さい。

他のサイトにも同時出品しているため

売れてしまっている場合がございます。

その場合、取引はキャンセルさせて頂きますのでご了承下さい。

それではよろしくお願い致します。

コンプリート(完成品)の種類...組み立て完成品

デッキサイズ...8.0 inch

商品の情報 ブランド アンチヒーロー 商品の状態 新品、未使用

