>>>サイズ<<<

一応、メンズ レディース共にお使いいただけるユニセックスです。

>>>状態<<<

古着らしさ。使用感多数。汚れ。

ヴィンテージであること、年代を考慮しても極端に悪いコンディションでは無いかと思います。

>>>説明<<<

希少。激レア。

〜60年代頃に made in New York USA オールド コーチ 初期 レザー 本革 クラフト ショルダー ポーチ 金具 バッグ なります。

やや硬質なレザー感◎比較的初期のコーチのバッグ独特の感じです。

流行り廃れに左右されない上品な鞄です。

>>>紹介<<<

長年集めた#古着 #ユーズド #USED の#一点物 #希少 #レア な#コレクション を放出中です。#キレイ目 #ラギット #トラッド な大人の#ビンテージ #カジュアル から#トレンド の#オーバーサイズ #ビックシルエット や#人気ブランド #ワイズ #ギャルソン #チャンピオン #リー #リーバイス や#スポーツMIX #スポーツ #ワーク #ユーロミリタリー #ミリタリー #アメカジ や#ラルフローレン #ロンハーマン #RHC など#インポート #ストリート #DC #モード #ストリート系 #スケーター #アウトドア もございます。#メンズ #レディース 共に使用いただける#ユニセックス です。年代は#60s #70s #80s #90s の#madeinUSA #USA製 #アメリカ製 #ユーロ #ヨーロッパ古着 #レギュラー #アメリカ古着 #US古着 から#20s #30s #40s #50s の#レトロ #ヴィンテージ #vintage もございます。#古着男子 #古着女子 #お洒落 #古着屋 さんの好まれる#菅田将暉 さん#奇抜 #総柄 #個性派 も取り揃えております。

>>>注意点<<<

※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。

※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。

71 a

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 傷や汚れあり

>>>サイズ<<<一応、メンズ レディース共にお使いいただけるユニセックスです。>>>状態<<<古着らしさ。使用感多数。汚れ。ヴィンテージであること、年代を考慮しても極端に悪いコンディションでは無いかと思います。>>>説明<<<希少。激レア。〜60年代頃に made in New York USA オールド コーチ 初期 レザー 本革 クラフト ショルダー ポーチ 金具 バッグ なります。やや硬質なレザー感◎比較的初期のコーチのバッグ独特の感じです。流行り廃れに左右されない上品な鞄です。>>>紹介<<<長年集めた#古着 #ユーズド #USED の#一点物 #希少 #レア な#コレクション を放出中です。#キレイ目 #ラギット #トラッド な大人の#ビンテージ #カジュアル から#トレンド の#オーバーサイズ #ビックシルエット や#人気ブランド #ワイズ #ギャルソン #チャンピオン #リー #リーバイス や#スポーツMIX #スポーツ #ワーク #ユーロミリタリー #ミリタリー #アメカジ や#ラルフローレン #ロンハーマン #RHC など#インポート #ストリート #DC #モード #ストリート系 #スケーター #アウトドア もございます。#メンズ #レディース 共に使用いただける#ユニセックス です。年代は#60s #70s #80s #90s の#madeinUSA #USA製 #アメリカ製 #ユーロ #ヨーロッパ古着 #レギュラー #アメリカ古着 #US古着 から#20s #30s #40s #50s の#レトロ #ヴィンテージ #vintage もございます。#古着男子 #古着女子 #お洒落 #古着屋 さんの好まれる#菅田将暉 さん#奇抜 #総柄 #個性派 も取り揃えております。>>>注意点<<<※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。71 a

