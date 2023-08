商品名:Re:ゼロから始める異世界生活 レム ガレージキット ガレキ スタチュー ②

塗装済み完成品

ご購入の前コメントお願いいたします。

専用箱あり

素材:ポリレジン(樹脂)、PU

原色版です

サイズ: H33*W23*D8CM

Gravity art-studio &Lemon-studio正規品

可脱

536体限定

海外スタジオ製品であるため、ご理解いただける方のみお願いいたします。

発送に1週間以上かかる場合がございます。

他サイトでも出品しておりますので、在庫切れの場合がございます。

匿名配送に変更可能です。

Re:ゼロから始める異世界生活

リゼロ

菜月昴

パトラッシュ

エミリア パック

ラム レム

ロズワール・L・メイザース

ペトラ・レイテ

フェルト 剣聖 ラインハルト・ヴァン・アストレア

プリシラ・バーリエル

クルシュ・カルステン フェリックス・アーガイル

アナスタシア・ホーシン

エキドナ

最優の騎士 ユリウス・ユークリウス

ミミ・パールバトン

嫉妬の魔女 サテラ

強欲の魔女 エキドナ

傲慢の魔女 テュフォン

憤怒の魔女 ミネルヴァ

暴食の魔女 ダフネ

色欲の魔女 カーミラ

怠惰の魔女 セクメト

虚飾の魔女 パンドラ

憂鬱の魔人 ヘクトール

初代剣聖 レイド・アストレア

神龍 ボルカニカ

大賢人 フリューゲル

先代剣聖 テレシア・ヴァン・アストレア

フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

