【ついに再販開始！】 Theory ノーカラーツイードジャケット ノーカラージャケット

theoryのミックスツイードジャケット

theoryのミックスツイードジャケット一度着用された物をこちらで譲っていただきましたが、サイズが合わないので出品します。とても綺麗な状態です。サイズ0(7号程度)肩幅38cm、着丈55cm、袖丈51cm購入金額 49000円色 濃紺地に、グリーン、ピンク、イエロー、白のミックス【素材】表地 綿39%、アクリル20% 、 ポリエステル22%、レーヨン4% ナイロン4%、毛、3%裏地 キュプラ100%素材 ツイード#卒業式#入学式

