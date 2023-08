ノーベルアームズ製COMBAT M68 CCOです。AIMPOINTのCOMP M2に似せたモデルなので、AR15系などの次世代M4シリーズやMP5、M14などに似合うと思います。

レンズはとてもクリアでドットもはっきりしており、屋外でもドットを見失なう事はありません。

ガスブロM4に載せてフルオートでも消灯することはなく、振動でゼロインが狂う事もありませんでした。

サバゲー(レンズガード併用)で使用しても特に不満はありません。

メーカー諸元

倍率:等倍

対物径:28.5 mm

全長:126 mm

重量:318 g マウント含む

付属品:フリップオープンキャップ、キルフラッシュ

ウォータープルーフ:有 / 撥水

ロータスコーティング(対物、接眼レンズ)

ショックプルーフ:600 G

ドットサイズ:2M.O.A.

(11段階輝度調整、N1/N2ナイトビジョン対応))

バッテリー:CR1/3N

種類···ドットサイト

NOVEL ARMS SURE HIT432FR

種類···スコープ

トイガンとしての種類···電動ガン

対象年齢···18歳以上

機能···ガスブローバック

銃の種類···サブマシンガン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

