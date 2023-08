ジミーチュウ CASH スタースタッズ 付き レザースニーカーのご紹介です。

36サイズ(23cm)買い付け済み、

24時間以内の発送ですぐ届きます^^

コンディションは箱に多少の傷がありますが

お写真でもご確認頂けるように本体はとても美しい状態です。

靴底にも モチーフの星のマークがあります。

手にとって頂けますと上質なお造りのスニーカーだと

きっとご満足頂けると思います。

サイズ感はレギュラーサイズになりますが

細身に感じる方もいらっしゃるようです。

レザーも使用していくうちに馴染んでいきますので

22.5〜23cm ほどの方にオススメです。

真心を込めて大切にお届けします。素敵なご縁を心よりお待ちしております。

ジミーチュウの特価商品続々入荷中☆

その他 ブーツ スニーカー リュック トートバッグ ピアスなど出品中

#Thankyouの商品一覧

ぜひ遊びにいらしてください^ ^

ジミーチュウ 星 スタッズ

カラー···ブラック

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···本革

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 新品、未使用

