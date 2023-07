ご覧いただきありがとうございます。

WIND AND SEA 公式オンラインショップで

2022/04/16に抽選販売にて購入した商品になります。

SEA L/S T-shirt / SEA Form- White-Gold

(SEA-22S-01) - Lサイズ

開封していますが、

新品、未使用品、タグ付きです。

自宅保管ですので、ご理解いただける方のみ

宜しくお願いいたします。

ウィンダンシー wind and sea 2022ss

ロンT 長袖 ホワイト ゴールド ロゴT

LENGTH S:69.0cm M:71.0cm L:73.0cm XL:75.0cm

SHOULDER S:53.0cm M:54.5cm L:56.0cm XL:58.0cm

CHEST S:112.0cm M:116.0cm L:120.0cm XL:124.0cm

SLEEVE S:61.5cm M:63.0cm L:64.5cm XL:66.5cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウィンダンシー 商品の状態 新品、未使用

