状態良好

冬に1週間程度、通勤で使用しました。

発送時は折り曲げ無しで、箱に入れて送ります。

タバコ、ペット無し

リュック本体

タグ

チェストベルト

GREGORY × BEAMS BOY 別注 NICE DAY 22L

GREGORY×BEAMS BOY

グレゴリー ビームスボーイ

NICE DAY ナイスデイ

容量:22L

カラー:ブラウン

サイズ

幅36.9cm/高さ39.8cm/マチ15.7cm/重量540g

<BEAMS BOY(ビームス ボーイ)>のシーズンテーマである、アメリカに息づくスポーツスタイルをイメージソースに製作した別注コレクションが登場!懐かしさを感じさせるクラシックなスポーツバッグをイメージし、パーツまで特別に色を合わせ同系色に統一。ネームカラーは、ブラウンベースにオレンジとホワイトのカラーを利かせ、アメリカのスポーツチームを感じさせるカラーリングに別注しました。ライニングもネームカラーのオレンジを使用して視認性を良くしたのもポイント。”DAYPACK”は、デイリーにもアウトドアのワンデイアクティビティーにも活躍するひと品です。

アークテリクス

ARCTERYX

BEAMS

ビームス

ビームス別注アークテリクス

ビームス別注

BEAMS

完売モデル

パタゴニア

BEAMS ビームス

NANO UNIVERSE ナノユニバース

UNITED ALLOWS ユナイテッドアローズ

SHIPS シップス

FREAKSSTORE フリークスストア

JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード

ロンハーマン

Adam et Rope アダムエロペ

EDIFICE エディフィス

URBAN RESEARCH アーバンリサーチ

THE NORTH FACE PURPLE LABEL ノースフェイスパープルレーベル

THE NORTH FACE ノースフェイス

Gramicci グラミチ

KAVU カブー

Columbia コロンビア

商品の情報 ブランド グレゴリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド グレゴリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

