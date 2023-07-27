★お求めやすく価格改定★ PORTER × HYSTERIC GLAMOURコラボトートバッグ ショルダーバッグ

ポーター(PORTER)とヒステリックグラマー(HYSTERIC GLAMOUR)のコラボレーションバッグです。
ポーター×エッセンシャルデザインズ サコッシュ
未使用 FARO Smart Sling Bag 2 スマートスリングバッグ
サイズ（おおよそのサイズです。多少の誤差はございます。）
ポーター PORTER タンカー ショルダーバッグ 超美品 新品級
縦約14cm x 横約22cm × マチ約9cm
美品☆PORTER＋SAC'S BAR ショルダーバッグ メッセンジャー
ショルダー長さ約70～130.cm
THE NORTH FACE 大容量 メッセンジャーバッグ y2k テック系
【希少】FREITAG F13 Top Cat
購入して時間は経っておりすが、数回しか使用しておりませんので綺麗な方だと思います。
新品コーチメンズショルダー(ポシェット)
ファスナー、ボタン、マジックテープに不良は見られませんが、ボタンの表面に擦り傷があります。
Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ 肩掛け ショルダーバッグ ブラック
中古品になりますので、ご理解頂ける方のみ購入お願いします。
Comme des Garcons × Raymond Pettibon トート
Supreme Jacquard Denim Neck Pouch
カラー···グリーン
おまけ付き！オロビアンコ ショルダーバッグ 型押し ナイロン レザー 3ポケット
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
SUPREME WOVEN SHOULDER BAG 白
素材···ナイロン
arc'teryx Mistral 16 ショルダーバッグ スリングバッグ
商品の情報
|ブランド
|ヒステリックグラマー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
クリーニング済☆美品☆バーバリーブラックレーベル 2way式 ビジネスバッグ 紺
DANIEL & BOB ダニエルアンドボブ ジャスミン
ARC'TERYX × BEAMS 別注 Mantis 2 Waistpack
マイケルコース ショルダーバッグ37U1LCOY9B メンズ
ポーター(PORTER)とヒステリックグラマー(HYSTERIC GLAMOUR)のコラボレーションバッグです。サイズ（おおよそのサイズです。多少の誤差はございます。）縦約14cm x 横約22cm × マチ約9cmショルダー長さ約70～130.cm購入して時間は経っておりすが、数回しか使用しておりませんので綺麗な方だと思います。ファスナー、ボタン、マジックテープに不良は見られませんが、ボタンの表面に擦り傷があります。中古品になりますので、ご理解頂ける方のみ購入お願いします。カラー···グリーン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ナイロン
商品の情報
|ブランド
|ヒステリックグラマー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし