贅沢屋の SDカード キングストン 128GB V90 UHS-II PC周辺機器

最近256GBのSDカードに乗り換えたので出品します。
「桜月華様」バッファロー SeeQVault対応 外付けhdd 8TB
【新品・未開封】Archer AX11000 TP-link wifi6ルーター
■状態
ATEN USB-C 2ポートUSB 3.2 Gen 2共有器 US3342
・多少の使用感はありますが、大切に使用していたため大きな傷はなく全体的に綺麗かと思います。
Jabra panacast 20 4K WEBカメラ
・動作に問題はございません。すぐご使用いただけます。(初期化済み)
logicool MX KEYS MINI KX700BGR
【未開封新品】SanDisk SSD 外付け 1TB Win Mac対応
■付属品
★ミニ三脚付CINEMAGE mini プロジェクタ 小型 ピュアホワイト
・なし
Apple Magic Keyboard US配列 アップル マジックキーボード
WiFi6E 10GBe 無線LANルーター AM-AX11000T12②
アルコール洗浄消毒済み。
GWolves Hati HTS ACE ゲーミングマウス ワイヤレス 軽量無線
【値下げ】HaritoraX1.1 ハリトラX1.1 Shiftall 未使用品
※本製品の箱はありません。代わりに違うメーカーのSDカードケースがあったので、それに入れてお送りします。
GMKTEK 4K 15.6インチ モバイルモニター
XEROX純正トナー CT202054 2055 2056 2057 6箱セット
エプソン プリンター EPSON PX-S06W
是非ご検討くださいませ。
マウス製13.3インチ型ノートパソコン
BenQ ZOWIE ワイヤレスゲーミングマウスEC2-CW
新品未開封ssd 1tb 2230 surface pro7 8 9 x 交換
Kingston
pulsar x2 Bruce Lee Edition
SDXCカード
lamzu atlantis
128GB
N285 ★Roborior ジャンク
最大300MB/s
無線LANルーターAirStation WXR-5700AX7S ブラック
UHS-II
Finalmouse starlight12 zeus small
V90
新品TS-262 qnap2ベイ / 2.5GbE対応 / TS-x62シリーズ
4K 8K
tourbox NEO
Canvas React Plus
【美品・送料無料】 PX-5V インク残量多 新品インク4本付 A3プリンター
SDR2/128GB.
ReaSnowS1 リースノーS1
【新品未開封】Apple Watch SE第2世代 40mm MNJP3J/A
最近256GBのSDカードに乗り換えたので出品します。■状態・多少の使用感はありますが、大切に使用していたため大きな傷はなく全体的に綺麗かと思います。・動作に問題はございません。すぐご使用いただけます。(初期化済み)■付属品・なしアルコール洗浄消毒済み。※本製品の箱はありません。代わりに違うメーカーのSDカードケースがあったので、それに入れてお送りします。是非ご検討くださいませ。KingstonSDXCカード 128GB 最大300MB/s UHS-II V90 4K 8K Canvas React Plus SDR2/128GB.