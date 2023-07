【破格値下げ】 ファレル アディダス ウィリアムス PK SST スーパースター スニーカー

履かないこともあり履いて頂ける方にお譲りします。

●商品名:adidas PW SST PK

●定価:18,700円

●サイズ:27cm

●状態:新品未使用

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

●商品説明

adidas SUPERSTAR アディダス スーパースター デビュー50周年を記念したファレル・ウィリアムスとのコラボレーションモデル

ファレル・ウィリアムスは

ヴァージルアブローの後任としてルイヴィトンのディレクターとして就任しました。

#adidas

#SUPERSTAR

#アディダス

#スーパースター

#ファレル・ウィリアムス

#スニーカー

#コラボ

履き口···紐

カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット

素材···ニット

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

