春先取りの basilisk razer V3 バシリスク　マウス pro PC周辺機器

3週間程度の使用です。

未使用 Wi-F 866Mbps AC-WPS-11ac 5GHz&2.4GHz



神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。

・付属品: USBドングルアダプター / 充電ケーブル(USB Type-A to Type-C) / 日本語対応多言語マニュアル

・バッテリー持続時間: HyperSpeed Wireless で90 時間 (1000Hz、常時動作)、Bluetooth で100 時間。※ライティングを使用しない状態の推定値になります。バッテリー持続時間は使用設定によります。

・Razer Synapse 3 対応

・1,680 万色のカラーオプションを備えた 13 の Razer Chroma ライティングゾーン

・充電および有線接続ケーブル: 1.8 m

・サイズ: 13.05 cm(長さ) x 7.55 cm (グリップ幅) x 4.28 cm (高さ)

・重量: 111g (ケーブルを除く)

レーザーバジリスクV3プロ

商品の情報 ブランド レイザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

3週間程度の使用です。神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。・付属品: USBドングルアダプター / 充電ケーブル(USB Type-A to Type-C) / 日本語対応多言語マニュアル・バッテリー持続時間: HyperSpeed Wireless で90 時間 (1000Hz、常時動作)、Bluetooth で100 時間。※ライティングを使用しない状態の推定値になります。バッテリー持続時間は使用設定によります。・Razer Synapse 3 対応・1,680 万色のカラーオプションを備えた 13 の Razer Chroma ライティングゾーン・充電および有線接続ケーブル: 1.8 m・サイズ: 13.05 cm(長さ) x 7.55 cm (グリップ幅) x 4.28 cm (高さ)・重量: 111g (ケーブルを除く)

