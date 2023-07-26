春先取りの basilisk razer V3 バシリスク　マウス pro PC周辺機器

3週間程度の使用です。
未使用 Wi-F 866Mbps AC-WPS-11ac 5GHz＆2.4GHz
SteelSeries Apex Pro Mini US配列
神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。
筍さま専用
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・付属品: USBドングルアダプター / 充電ケーブル(USB Type-A to Type-C) / 日本語対応多言語マニュアル
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・バッテリー持続時間: HyperSpeed Wireless で90 時間 (1000Hz、常時動作)、Bluetooth で100 時間。※ライティングを使用しない状態の推定値になります。バッテリー持続時間は使用設定によります。
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・Razer Synapse 3 対応
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・1,680 万色のカラーオプションを備えた 13 の Razer Chroma ライティングゾーン
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・充電および有線接続ケーブル: 1.8 m
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・サイズ: 13.05 cm(長さ) x 7.55 cm (グリップ幅) x 4.28 cm (高さ)
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・重量: 111g (ケーブルを除く)
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3週間程度の使用です。神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。・付属品: USBドングルアダプター / 充電ケーブル(USB Type-A to Type-C) / 日本語対応多言語マニュアル・バッテリー持続時間: HyperSpeed Wireless で90 時間 (1000Hz、常時動作)、Bluetooth で100 時間。※ライティングを使用しない状態の推定値になります。バッテリー持続時間は使用設定によります。・Razer Synapse 3 対応・1,680 万色のカラーオプションを備えた 13 の Razer Chroma ライティングゾーン・充電および有線接続ケーブル: 1.8 m・サイズ: 13.05 cm(長さ) x 7.55 cm (グリップ幅) x 4.28 cm (高さ)・重量: 111g (ケーブルを除く)レーザーバジリスクV3プロRazer Huntsman MiniRazer Huntsman V2Razer BlackWidow V3Razer DeathStalker V2 ProSteelSeries Apex ProApex Pro TKLApex Pro Mini WirelessLogicool G512G413G913CORSAIR K70 RGB TKLROCCAT Vulcane元素Razer Basilisk V2Razer DeathAdder V3 Pro Razer Naga ProNaga V2 ProRazer Viper V2 ProRazer Basilisk UltimateG502 X PlusG502X LIGHTSPEEDLogicool G PRO X SUPERLIGHTLogicool G502wlG502ワイヤレスG703hG304G903hG705ROG SpathaFinalmouse starlight 12BenQ ZowiePulsar Xlite V2Pulsar X2 Mini WirelessROCCAT Kone XP AirSteelSeries AeroxBenQ ZOWIE G-SR-SE Rouge