◆説明

◆アイテム

未使用品 フレイアイディー FRAY I.D 21SS フロントタックロングシャツワンピース 長袖 総柄 1 S グレー /KH レディース

定価25000円+税

◆カラー

グレー色

◆サイズ

S

着丈130cm

身幅57cm

肩幅45cm

袖丈57cm

⚠️◯cm◯kgですが、どんな感じですか?など聞かれましても、トラブルの原因になるので、お答えできません。

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

■状態

未使用タグ付き品です♡

❤️その他の商品も是非ご覧下さい❤️

↓

#桃花shop

❤️ワンピース一覧です❤️

↓

#桃花shopワンピース一覧

◆購入元

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品(鑑定済)

■注意点

照明やカメラ等の関係上実際の色とは

多少異なる場合がある事をご了承下さい。

古着にご理解頂ける方だと幸いです。

たたみ又は圧縮梱包のシワに関しては

ご理解下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

