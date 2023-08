公式 Eyoyo 11.6インチ モバイルモニター ディスプレイ

2023年3月にアマゾンにて新品で購入しましたが、他のモバイルモニターを購入したため出品します。使用時間は1日ほどで、動作に問題ありません。

商品概要

モニタサイズ : 11.6インチ

映像端子 : usb-c / mini hdmi

表面処理 : ノングレア(非光沢)

解像度: 1366 x 768(HD)

パネルタイプ : ipsパネル

リフレッシュレート : 60hz

Amazon販売価格(5月28日現在) : 17,733円

付属品

モニター本体

モニタースタンド

USB-C to USB-Cケーブル(1m)

USB-A to USB-Cケーブル(1m)

Mini-HDMI to HDMIケーブル(1.2m)

説明書

モバイルモニター 11.6インチ モニター 薄型 軽量 タッチパネル モニター Eyoyo ポータブルモニター 1366 x 768 モバイルディスプレイ IPS液晶パネル ポータブルモニター 178°視野角 モバイルモニター USB Tpye-C MiNi HDMI 対応 画面拡大 サブモニター PS4/PS5/XBOX/Raspberry Pi /Switch/PC/Mac/Phone 適用 小型モニター

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

