家の整理のため出品します。

2年ほど前にセレクトショップで購入しました。

基本的に靴下を着けて履いていたため、状態は良好かと思います。

適宜、乳化性クリームで手入れもしておりました。

おそらく10〜20回ほど着用しましたが、着用頻度もそれほど高くなかったため、まだ甲革もほとんど伸びておらず、これから育てることができるかと思います。

アウトソールのかかとは少し削れてしまっていますが、まだまだほとんど残っている状態かと思います(写真5,6枚目)。

申し訳ありませんが付属品は全て処分してしまっており、サンダル本体のみのお届けとなります。

--

型/種類···スリッパサンダル

カラー···ブラック

素材···本革

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ユッタニューマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

