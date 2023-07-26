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無料発送 【新品】Headwolf HPad1 タブレット　専用カバー付き10.4インチ タブレット

商品の説明

新品未使用です。
Android 10　10インチ　タブレット　LNMBBS　101-S
Headwolf HPad1 タブレット　Android 12 blue
ソニー コレクション ■17 SGPT1211

FUKANAO様専用iPad mini 6世代64gb Wi-Fiモデル
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【Android 12 タブレット】UNISOC T 616を用いた8コアCPUを搭載、2つのArm Cortex-A 75大電力コアと6つのCortex-A 55インテリジェントAIコアを搭載し、熱を大幅に低減しながらスムーズな運転性能を維持します。AnTuTuのスコアが250,000ポイントに達します。 最新の Android 12 を搭載、Android 11 と比較して壁紙、インターフェイス、コンポーネントから通知バーまで完全に再設計されています。 より多くのセキュリティ、プライバシー、および操作が簡単なシステム体験を楽しむことができます。 Google GMS認証に合格し、Google Play アプリ ストアをサポートしています。
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【16GB(8GB+8GB 拡張)RAM+ROM 128GB+2TB拡張】 8 GB+8 GBメモリ構造設計を採用し、本体には8 GBメモリが付属、フル稼働時には、メモリメモリから8 GBサポートデバイスをスマートに割り当てて稼働させ、稼働速度を大幅に向上させます。 128 GBまでのROMで、UFS 2.2フラッシュメモリ技術とaWriteBooster書き込み加速技術は加持し、読み書き速度は一般的なDDRメモリをはるかに超え、スムーズ症状を効果的に緩和します。 また、SDカードで2 TBに拡張可能です。7700 mAhコバルト酸リチウム電池を内蔵、容量が大きく耐久性があり、サイクル数が高く、減衰に強く、安全性も普通の電池より優れています。 20 W Type-C極速充電をサポートし、充電時間を大幅に短縮する。（充電アダプターが付属しています。）
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新品未使用です。Headwolf HPad1 タブレット　Android 12 blue専用のカバーをお付けします(最後の画像の物です)【Android 12 タブレット】UNISOC T 616を用いた8コアCPUを搭載、2つのArm Cortex-A 75大電力コアと6つのCortex-A 55インテリジェントAIコアを搭載し、熱を大幅に低減しながらスムーズな運転性能を維持します。AnTuTuのスコアが250,000ポイントに達します。 最新の Android 12 を搭載、Android 11 と比較して壁紙、インターフェイス、コンポーネントから通知バーまで完全に再設計されています。 より多くのセキュリティ、プライバシー、および操作が簡単なシステム体験を楽しむことができます。 Google GMS認証に合格し、Google Play アプリ ストアをサポートしています。【16GB(8GB+8GB 拡張)RAM+ROM 128GB+2TB拡張】 8 GB+8 GBメモリ構造設計を採用し、本体には8 GBメモリが付属、フル稼働時には、メモリメモリから8 GBサポートデバイスをスマートに割り当てて稼働させ、稼働速度を大幅に向上させます。 128 GBまでのROMで、UFS 2.2フラッシュメモリ技術とaWriteBooster書き込み加速技術は加持し、読み書き速度は一般的なDDRメモリをはるかに超え、スムーズ症状を効果的に緩和します。 また、SDカードで2 TBに拡張可能です。7700 mAhコバルト酸リチウム電池を内蔵、容量が大きく耐久性があり、サイクル数が高く、減衰に強く、安全性も普通の電池より優れています。 20 W Type-C極速充電をサポートし、充電時間を大幅に短縮する。（充電アダプターが付属しています。）【PSE認証取得済み】日本電波法認証（TELEC）、日本安全認証（PSE）の適合マークを取得しました。 自宅保管です。OS種類...Android

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17分钟前

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