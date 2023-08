ご覧いただきありがとうございます。

荒木飛呂彦 原画展 画集 ジョジョ展

「HIROHIKO ARAKI WORKS 1981-2012」

2012年 集英社

状態

表紙にわずかにスレはありますが

目立った汚れはなく概ね状態良好です。

おまけに

◎ジョジョの奇妙な冒険25周年記念BOOK

◎マニアクス (ウルトラジャンプ付録)

◎ HIROHIKO ARAKI WORKS in UJ 2003-2013

おつけします。

目立った汚れはなく状態良好です。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

