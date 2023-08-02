買取り実績 Small 新品未使用　BURBERRY キルテッド ハンドバッグ オリンピア ショルダーバッグ

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BURBERRY LONDON ENGLAND バーバリー Small Quilted Olympia Bag 8036845 Small Two-tone Leather Olympia Bag スモールツー

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未使用品ですが保管に伴い、取っ手部分に傷がございます。ほとんど目立ちません。（写真9枚目）

(新品)コムデギャルソン × aruzzi taugo ショルダーバッグ

完璧な状態を求めている方や神経質な方はご購入をお控え下さい。

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なかなか出回っていないデザイン✨

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「オリンピア」は、ロンドンのオリンピア展示場のアーチ状の屋根から着想を得て誕生した、丸みのあるシェイプのモダンなデザインが魅力的❣️

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■サイズ : 約(縦 15×横幅 25×マチ 5.5)cm

MARNI スムースカーフレザー トランクバック

(若干の誤差はご了承ください。)

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CHANEL シャネル マトラッセ Wチェーンショルダーバッグ KD002



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BURBERRY 国内正規店購入

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バイマ等で購入した海外正規品と謳っている物は偽物の確率が高いのと正規代理店でメンテナンスを断られる事が多いので国内正規品、JPタグ付き等は相場が高いです✨

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画像を見ても分かる通り確実に正規品ですが、拝見したい場所等ございましたらコメント頂けたら掲載致しますので安心してご購入下さい。

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ブランド品をたくさん所持しております為、今後も順次出品してまいります。

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商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 新品、未使用

アカウント移行致しましたはるおとです(*^^*)以前フォロー、購入、イイネして頂いた方々再度よろしくお願いします✨ BURBERRY LONDON ENGLAND バーバリー Small Quilted Olympia Bag 8036845 Small Two-tone Leather Olympia Bag スモールツートンカラー レザーオリンピアバッグショルダーバッグ トートバッグ クラッチバッグ ポーチ ミニバッグ バムバッグ❣️保護テープ付❣️✨新品✨✨未使用✨未使用品ですが保管に伴い、取っ手部分に傷がございます。ほとんど目立ちません。（写真9枚目）完璧な状態を求めている方や神経質な方はご購入をお控え下さい。なかなか出回っていないデザイン✨「オリンピア」は、ロンドンのオリンピア展示場のアーチ状の屋根から着想を得て誕生した、丸みのあるシェイプのモダンなデザインが魅力的❣️■サイズ : 約(縦 15×横幅 25×マチ 5.5)cm(若干の誤差はご了承ください。)■カラー : ブラック■付属品 : 保存袋、タグBURBERRY 国内正規店購入バイマ等で購入した海外正規品と謳っている物は偽物の確率が高いのと正規代理店でメンテナンスを断られる事が多いので国内正規品、JPタグ付き等は相場が高いです✨画像を見ても分かる通り確実に正規品ですが、拝見したい場所等ございましたらコメント頂けたら掲載致しますので安心してご購入下さい。 ブランド品をたくさん所持しております為、今後も順次出品してまいります。 ぜひフォローしていただけると嬉しいです♡♥よろしくお願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 新品、未使用

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