Haglofs ホグロフス 604209

Virgo Jacket Men

ナイロンジャケット ゴアテックス

定価41,800円

Mサイズ 身幅56着丈73裄丈91

使用感は少なく状態は良いです。

ゴアテックスのプリントが少し剥がれています。

【商品説明】

GORE-TEX Paclite素材を使った軽量なHaglfsが誇るベストセラーモデルです。持ち運びに便利なのはもちろん、フードをはじめとした各所に立体裁断を用いるなどして、軽さを重視しながら、使いやすさ、着用感に優れています。

・軽量でいて防水性に優れた40D GORE-TEX Paclite

・フードつば部分を補強し、3段階に調整できるフード

・防水ファスナー使用

・肩・横・内側はシームレス仕様で擦れにくくして透湿性を向上しています。

・胸ポケット1つ ・ラミネート加工を施したしなやかな内部プラケット

・立体裁断仕様の袖

・ゴム入りカフとサムホール

・裾には片手で調整可能なドローコード

・ドロップテールデザイン

・後背部ハンギングL.i.m ループ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ホグロフス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

