人気の新作 ソニー WH-1000XM4 ノイズキャンセリング ヘッドホン ヘッドフォン

動画観賞用に購入しましたが、イヤホンを購入しましたのでお譲りします。

未使用 SONY ノイキャンヘッドフォン WH-1000X M3 0723063

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本体のみになります。

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商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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