【お買い得！】 ポケカ プレシャスコレクターボックス 新品未開封品 ポケモンカードゲーム

ポケモンカードゲームPRECIOUS COLLECTOR BOX新品未開封品です。

PKC-008 パラダイムトリガー サーチ済み ポケモンカード 90パック



25th anniversary golden box

ポケセンから届いた外箱のまま領収書だけ抜いて発送します。

【美品】ポケモンカード ギャラドス デルタ種



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ポケモンカードゲーム クレイバースト 2BOX シュリンク付

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内容物

dajjan様専用ページ

・特製ディスプレイフレーム×1個

ポケモンカード ヨコハマのピカチュウ ゆうらん

・特製コレクションファイル×1個

シュリンク付き ポケモン151 3boxセット

・特製カードボックス×1個

ポケモンカード スカーレット バイオレット パラダイムトリガー 4BOx

・仕切り板×5枚

おいも様専用

・プロモカード「ピカチュウ」×1枚

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ポケモンカードゲームPRECIOUS COLLECTOR BOX新品未開封品です。ポケセンから届いた外箱のまま領収書だけ抜いて発送します。値下げ❌取り置き❌内容物・特製ディスプレイフレーム×1個・特製コレクションファイル×1個・特製カードボックス×1個・仕切り板×5枚・プロモカード「ピカチュウ」×1枚

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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