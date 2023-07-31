【お買い得！】 ポケカ プレシャスコレクターボックス 新品未開封品 ポケモンカードゲーム

ポケモンカードゲームPRECIOUS COLLECTOR BOX新品未開封品です。
PKC-008 パラダイムトリガー サーチ済み ポケモンカード 90パック
25th anniversary golden box
ポケセンから届いた外箱のまま領収書だけ抜いて発送します。
【美品】ポケモンカード ギャラドス デルタ種
ポケモンカード エリカの招待 SR
値下げ❌
ポケモンカードゲーム クレイバースト 2BOX シュリンク付
取り置き❌
値下げ グルーシャ sar ポケモン カード
リーフィアV sa psa10
内容物
dajjan様専用ページ
・特製ディスプレイフレーム×1個
ポケモンカード ヨコハマのピカチュウ ゆうらん
・特製コレクションファイル×1個
シュリンク付き ポケモン151 3boxセット
・特製カードボックス×1個
ポケモンカード スカーレット バイオレット パラダイムトリガー 4BOx
・仕切り板×5枚
おいも様専用
・プロモカード「ピカチュウ」×1枚
お値引き！！ポケモンカード ポケカ メイ PSA10 SR
ポケモンカードゲームPRECIOUS COLLECTOR BOX新品未開封品です。ポケセンから届いた外箱のまま領収書だけ抜いて発送します。値下げ❌取り置き❌内容物・特製ディスプレイフレーム×1個・特製コレクションファイル×1個・特製カードボックス×1個・仕切り板×5枚・プロモカード「ピカチュウ」×1枚