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【お買い得！】 ポケカ プレシャスコレクターボックス 新品未開封品 ポケモンカードゲーム

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ポケモンカードゲームPRECIOUS COLLECTOR BOX新品未開封品です。
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ポケセンから届いた外箱のまま領収書だけ抜いて発送します。
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・特製ディスプレイフレーム×1個
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・特製コレクションファイル×1個
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・特製カードボックス×1個
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・仕切り板×5枚
おいも様専用
・プロモカード「ピカチュウ」×1枚

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商品の情報

商品の状態新品、未使用
ポケモンカードゲームPRECIOUS COLLECTOR BOX新品未開封品です。ポケセンから届いた外箱のまま領収書だけ抜いて発送します。値下げ❌取り置き❌内容物・特製ディスプレイフレーム×1個・特製コレクションファイル×1個・特製カードボックス×1個・仕切り板×5枚・プロモカード「ピカチュウ」×1枚

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商品の状態新品、未使用

【お買い得！】 ポケカ プレシャスコレクターボックス 新品未開封品 ポケモンカードゲーム

31分钟前

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