ご覧頂きありがとうございます。

mountain equipment の パウダーデュベ です。

軽量で圧縮するととてもコンパクトになります。

bluesign認証ダウン ・ スティッチスルー製法 ・ ダウンインサレーションフード ・

フードサイズアジャスター ・ 2ウェイYKKフロントジッパー+インナーフラップ ・

ハンドポケット+YKKジッパー ・ 蓄光ジッパープル ・ 袖口ストレッチ ・

裾セパレートドローコード ・ ハンガーループ

#けむけむの古着一覧はこちら

【ブランド】mountain equipment /マウンテンイクイップメント

【状態】収納袋はありません。目立った汚れはなくまだまだお使いいただけます。ロフトもまだ十分にありふわっふわです。

【サイズ】S

【実寸サイズ】

ゆき丈:83cm

身幅:49cm

着丈:62cm

【素材】

表地・裏地:ナイロン100%

中綿:羽毛 ・ 15dnダウンプルーフファブリック+耐久撥水 ・ 140g 700+フィルパワーホワイトグースダウン

【重量】386g

中古品とご理解の上、ご購入くださいますようお願いいたします。

不明点がございましたら、いつでもお問い合わせください。

他にもアウトドア用品多数出品中です!

#mountainequipment

#マウンテンイクイップメント

#ダウンジャケット

#アウトドア

#登山

#ハイキング

#キャンプ

#メンズ

#古着

カラー...ブルー

道具...ウェア

素材...ナイロン

機能...防寒

シーズン...オールシーズン

商品の情報 ブランド マウンテンイクイップメント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

