新規購入 THE NORTH FACE ノースフェイス パンツ NB32006 Ｌ その他

購入後、近所の散歩に何度か着用しました。

同じようなモノを複数所有していますので、出品させていただきます。

目立った傷などはありませんが、使用品とのご理解いただける方のご検討よろしくお願いします。

写真が全てですのでよろしくお願いします。

恐縮なのですが、他でも出品していますのでご入札の前に、ご連絡いただきたく思っております。

高いストレッチ性を持ち、トレッキングシーンをオールラウンドにサポートするパンツ。股部分のV字切り替えをなくし、すっきりとしたストレートシルエットのデザインにリニューアルしました。素材には適度な厚みがあり、防風性と適度な保温力も備えるため幅広いシーズンや用途で活用することができます。多少の雨天にも対応できる撥水力と、ムレを排出する左右のベンチレーションもアウトドアには欠かせない機能。ウエストは軽く操作性のよいバックル仕様です。

■重さ

445g(Lサイズ)

■素材

APEX Aerobic Light(ナイロン90%、ポリウレタン10%)

■機能・特徴

[Apex Aerobic]

155Tナイロンと44Tのポリウレタンのカバーリングヤーンをそれぞれタテヨコに使った2WAYストレッチパンツ素材。ヨコ糸に174Tのナイロンスタナーを使うことで生ナイロンの風合いを少し押さえた素材感になっています。クライミングからトレッキングまで使用可能。

[撥水コーティング]

[ベンチレーション]

PACシステム(Physical Active Construction)に連動し運動性を妨げず、行動中にストレスなく操作可能なポジション

■サイズ寸法(実寸)

【L】股下77cm、ウエスト囲82cm、太もも60cm、脇丈104cm

暖かくなり散歩の時期になって来ましたので、早めに処分か保有するか決めたいと思いますので、ご興味ある方は価格相談も含めてご検討よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

