『 ジャムズ 空箱 スーパーファミコン

JAMMES おちものサイコロゲーム 』

=ご覧頂き誠にありがとうございます。=

◆この商品はコレクションで長期自宅保管していたものです。

✶箱のみですので、ソフト、説明書などはありません。

⚠画質があまり良くない為、実際との色合いの違い、写しきれない箇所がでる場合がありますのでご了承下さい。

○商品の内容は1枚目、2枚目の画像をご覧下さい。

●中古品の為、買ったときから丸いシール、名札が貼ってありました。経年劣化により剥がすのは難しいので申し訳ありませんが貼ったままで送らせて頂きます。→3枚目の画像をご覧下さい。

●経年劣化による日焼け、汚れが特に目立ち、

その他、歪み、スレ、キズ、剥がれ、破れ、シミが全体的にあります。

→4〜10枚目の画像をご覧下さい。

※(シミについては箱の中にもあります。)

●経年劣化による強いにおいがあります。

*********************************************

★取り置き、専用出品、価格交渉などはトラブルの原因になるので行っておりません。

*********************************************

◆諸事情により対応が遅れる場合が御座います。ご了承下さい。

●商品を購入の際は、プロフィール、商品の説明、画像等を全て見て頂き、納得した上で購入して下さい。

◆アレルギー等がある方は、自己責任でお願い致します

★丁寧にチェックさせて頂いておりますが、キズ、汚れ等々見落としなどの可能性があります。ご了承下さい。

購入後、不具合などある場合は評価の前に

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

お願い致します。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

◆返品は出来かねます。

#ジャムズ

#空箱

#JAMMES

#手品

#おちものサイコロゲーム

#スーパーファミコン

#カロッツェリアジャパン

#レトロ

#任天堂

#ゲー厶

#レア

商品の情報 ブランド スーパーファミコン 商品の状態 全体的に状態が悪い

