最大の割引 OMEGA シーマスターアクアテラ 11Pダイヤ 【箱・保証書付】 腕時計(アナログ)

オメガ シーマスター アクアテラ 11Pダイヤ
・ROLEX 6466 ロレックス オイスターデイト 金張り アンティーク 格安
※ダイヤ付き
タグホイヤー automatic200M
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2020年5月購入、使用頻度は2ヶ月に1回程度です（冠婚葬祭時につける程度です。）
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定価:¥680,400
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※すり替え防止のため、購入後の返品はお受けできかねますのでご容赦ください
ROLEX紳士腕時計正規品美品
※恐れ入りますが、中古品のため以下に記載の傷の状態などご理解いただける方のみご購入をお願いします
オメガ自動巻き OMEGA AUTOMATIC Geneve
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■商品の状態
オメガ シーマスター クォーツ 稼働品
ガラス:綺麗な状態
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ケース:僅かな擦り傷
オリエントスターGMT WZ0071DJ
ベゼル:綺麗な状態
シチズン プロマスター ブルーインパルス限定モデル
ベルト/ブレスレット:僅かな擦り傷
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針:綺麗な状態
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文字盤:綺麗な状態
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■商品の詳細
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モデル名:シーマスター アクアテラ
OMEGA シーマスターアクアテラ 11Pダイヤ 【箱・保証書付】
性別:メンズ
■135本限定品■EDOX エドックス クロノオフショア1 ダイヤ ネイビー×金
ケース素材:SS
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ベルト素材:SS
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文字盤色:ホワイト
IWC 1993年版 店舗用カタログ
機械タイプ:自動巻き
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Ref.No:231.10.39.21.54
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シリアルNo:8761****
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機能・特徴:デイト
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付属品:外箱、内箱、保証書（カード）、取扱説明書 余り駒コマ
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ケースサイズ(ｗ):約 39mm
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ベルトサイズ:約 15 + 2.4cm
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ラグ幅:19mm
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振動数:25200
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日差:-5秒/日
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保証書の情報:2020/05/30
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■検索用
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オメガ シーマスター アクアテラ 11Pダイヤ ※ダイヤ付き2020年5月購入、使用頻度は2ヶ月に1回程度です（冠婚葬祭時につける程度です。）定価:¥680,400※すり替え防止のため、購入後の返品はお受けできかねますのでご容赦ください※恐れ入りますが、中古品のため以下に記載の傷の状態などご理解いただける方のみご購入をお願いします■商品の状態ガラス:綺麗な状態ケース:僅かな擦り傷ベゼル:綺麗な状態ベルト/ブレスレット:僅かな擦り傷針:綺麗な状態文字盤:綺麗な状態■商品の詳細モデル名:シーマスター アクアテラ性別:メンズケース素材:SSベルト素材:SS文字盤色:ホワイト機械タイプ:自動巻きRef.No:231.10.39.21.54シリアルNo:8761****機能・特徴:デイト付属品:外箱、内箱、保証書（カード）、取扱説明書 余り駒コマケースサイズ(ｗ):約 39mmベルトサイズ:約 15 + 2.4cmラグ幅:19mm振動数:25200日差:-5秒/日保証書の情報:2020/05/30人気モデル···OMEGA シーマスター■検索用オメガシーマスターシーマスターオメガOMEGASeamaster