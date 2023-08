未使用ですが、左ヒールのヒモに曲がりグセがついています。

エメレオンドレ × ニューバランス 550 "ホワイト/オリーブ"

※画像参照ください

UNION×Nike Air Jordan2 "Rattan"GreyFog



ナイキ エアジョーダン MID 27cm GYM RED US9

NBA ロサンゼルスクリッパーズ

Air max 90 グレー ゴアテックス 25cm

ラッセル・ウエストブルックのシグニチャーモデル。

ニューバランス 550 スニーカー グリーン BB550 WT1



NIKE DUNK LOW ケンタッキー バイユー 25㌢

白×黒×オレンジの好配色!

AJ 34 Jayson Tatum welcome to the zoo

所々にピンクやライトグリーンでアクセントも。

サロモン 28 salomon XT-6 FT kith ユナイテッドアローズ



新品 アディダス FY9638 テレックス ゴアテックス シューズ 26.0 ⑯

キャンバス地なので、見た目の割に軽いのも◎!

【最終値下げ】NIKE Air Max 95 "Icons"



ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ パティーナ ラストシャドウ

サイズ…26.5cm

NIKE ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG タクシー Taxi 27.5



ALD×New Balance 860v2

未使用 NIKE ナイキ CW2458-108 JORDAN WESTBROOK ONE TAKE 2 PF ジョーダン ウエストブルックワンテイク バッシュ スニーカー

イージーブースト350 V2 新品未使用



デッドストック A BATHING APE adidas コラボ 訳あり

箱はありません。

ユニオン × ナイキ ダンク ロー パスポートパック アルゴン 26.5cm



NIKE SPARK Flyknit 新品未使用

☆購入を検討の際はプロフもご一読くださいね☆

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

