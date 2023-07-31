雑誌で紹介された legacy Our 50 アワーレガシー jacket Rebirth Gジャン/デニムジャケット

サイズ:50
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(着丈67、身幅60、肩幅51、袖丈68)
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|商品のサイズ
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|新品、未使用
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サイズ:50(着丈67、身幅60、肩幅51、袖丈68)素人寸法になります。ご了承ください。別サイトでも出品しているので、購入の際は一度お声がけください。国内定価：72600円1017 ALYX 9SMALLEGEADER ERRORafter homeworkADISHALL BluesASCISARIESBLACK EYE PATCHBALENCIAGABOTTEGA VENETABLESSCARNE BOLLENTECOMMN SWDNcasablancaCOMME des GarconsDeladaDoubletDAIRIKUEYTYSETUDESFOO AND FOOFLORIAN GmbHGR-uniformaJOHNLAWRENCESULLIVANJW AndersonJACQUEMUSkiko kostadiovLemaireLOEWENIKEMaglianoMAISON MARGIELAMARTINE ROSEMARINE SERREmarniNAMACHEKOOUR LEGACYParia farzanehsecond layersong for the muteTigran AvetisyanTTT_MSWVyner ArticlesXander ZhouWooyoungmiWales BonnerRANDYYLANG RAVELY/PROJECT
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