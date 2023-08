(税込) Spectre 【新品】BTC For Gearbox V2 Next-Gen トイガン

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

【商品の説明】

BTC Spectre FET For Next-Gen V2 Gearbox 次世代Ver2 後方配線 FCU FET 電子トリガー

BTC(BlackTalon Concepts)製FCU、Spectre for V2 Gearbox 次世代用です。

東京マルイ 次世代電動ガンのM4系に対応します。

【商品の状態】

使用状況 :新品未使用品

【その他】

商品の複数購入の割引などはご相談ください。

他サイトと同時出品での売切れにはご注意願います。

コメント無しでのご購入も歓迎です。

不明点はご質問ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

