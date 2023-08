品質一番の PRODUCE FRESH ボンバージャケット TAB ORANGE Gジャン/デニムジャケット

Levi's® Vintage Clothing 2022年春夏コレクションは、60年代末からアメリカの若者たちの間に広まり、1970年に史上初の「アースデイ」へと結実した環境活動をインスピレーションとしています。

1970年代のLevi's® Fresh Produce Bomber Jacketの復刻版。ヴィンテージ愛好家にとってはまさに夢のようなアイテム。Fresh Produceは70年代に発表された、小規模ながらも人気を集めたカプセルコレクションです。

このボンバージャケットは、ウォッシュ仕上げのジーンズ生地を使用し、コントラストのきいたリブ編みのディテールを全体にあしらっています。折り紙のようなエンベロープパッチポケットや折り返しの襟をあしらい、色あせたようなFresh Produceのキャロットタブで仕上げました。レトロな雰囲気漂うジャケットなのでジーンズと合わせるのも良し、トレンドのワイドシルエットボトムス等との相性も良く、幅広い着こなしの出来るアイテムです。

定価価格 ¥35,200

size S

素材

・綿100%

アイテムポイント

・レギュラーフィット

・フロントジップ留め

・ロングスリーブ

・フラップポケット

SIZE

S:着丈64cm、バスト112cm、裄丈85cm

M:着丈66.5cm、バスト120cm、裄丈85cm

L:着丈68cm、バスト122cm、裄丈90cm

XL:着丈71cm、バスト132cm、裄丈93cm

※記載の寸法は、商品をメジャーで採寸した実寸のため、商品タグ等に記載のサイズとは異なります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 新品、未使用

