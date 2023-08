◾️商品

◾️サイズ

肩幅 約43cm

身幅 約48.5cm

袖丈 約62cm

総丈 約65cm

平置き実寸になります。

着画はご遠慮お願い致します。

◾️状態 S

S新品・タグ付き

A未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

AB目立った傷や汚れはなくまだまだ使用可能な状態。

B多少の使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけると思います。

Cある程度のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していたダク分には問題ないと思います。

D状態が悪く使用感の強いお品となっております。

◾️カラー

ブラック×オレンジ

◾️素材

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ポリエステル100%

リブ部分 ポリエステル100%

ファスナー部分 合成皮革

◾️発送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。

◾️購入元

一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

※出品している商品は全て正規品、真贋済みとなります。万が一偽物だった場合は即座に返金、返品の対応をさせていただきます。

他にも#★ごましおショップ★ にて多数出品しているので是非ご覧ください♪

同時購入であれば更にお値引きも可能です!

B009

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アヴィレックス 商品の状態 新品、未使用

