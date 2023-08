未使用品 ナイキ NIKE DC6991-016 AIR JORDAN 1 LOW SE ジョーダン1 ロー SE スニーカー 27cm LT SMOKE GREY/GYM RED-WHITE

【表記サイズ】

US:9 / UK:8 / EUR:42.5 / cm:27 / BR:40.5 / CN:270(2.5)

【実寸サイズ】

アウトソール 約29cm

【素材】

甲:天然皮革+合成皮革+合成繊維

底:ゴム底

【色】

LT SMOKE GREY/GYM RED-WHITE

【状態】

タグ付き、自宅保管の未使用品です。

【付属品】

箱・黒タグ・シューレース(ホワイト)

【備考】

品番:DC6991-016

リリース日:2021年11月1日

ABC-MART購入

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

