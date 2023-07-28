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TENDERLOIN H.S RING SILVER
18金 K18 印台リング メンズ 18.9g 20号 X27
テンダーロイン ホースシューリング
xolo jewelry リング 指輪
WERKSTATT:MÜNCHEN リング ワンド クロスオーバー
・サイズ：13号
goro's 金縄ターコイズリング
・状態 ：使用に伴い多少の傷あり
未使用 20号 ホピ族 雲 リング 指輪 インディアンジュエリー Hopi
・購入店：テンダーロイン 渋谷店 (2021年)
k18とsilverの指輪
遺作 Steven J Begay ナバホ SJB バングル
新品 XL マルジェラ MM6 21aw ブランドロゴリング 指輪 3625
▼POINT
トゥアレグ族 シルバーリング 16号
・自身で店舗購入した正規品です
いちまる様【純金】K24 純金 指輪 リング 和彫り 12号
高品質.メンズハpt950プラチナダイヤモンドリング 50
・ケース付き
フリーメイソン シルバー ヴィンテージリング カレッジリング等好きな方
☆値下げ交渉可 GUCCIグッチリング インターロッキングGワイドオープンバンド
・レシート付き
Vintage ヴィンテージ 蟻 アント ant リング指輪 silver925
テンダーロイン H.S.RING ホースシュー リング ダイヤ
・純正ダイヤモンド
ラザールダイヤモンド プラチナリング
最終価格です。ジェニファーカーティス3連リング 一個無いので二連リングです。
・使用に伴い多少の傷がございます
USED 16号：スクエア シグネットリング 指輪 SV925 シルバー
ヴィヴィアン エナメルオーブリング
・安心をお求めの方はご検討ください
LOUIS VUITTON アリアンス モノグラム・アンフィニ 指輪 美品
enasoluna "Sunny funny ring" ホワイト
中古というご理解の上、ご購入お願い致します！
natusi様専用 クロムハーツ スペーサー リング
商品の情報
ブランド
テンダーロイン
商品の状態
やや傷や汚れあり
Forbidden Zone 指輪
VivienneWestwood/リング/オーブ型/ピンクストーン
ガボール ライオンリング 17.5
ネイバーフッド カレッジリング NEIGHBORHOOD
市松 12mmリング
TENDERLOIN H.S RING SILVERテンダーロイン ホースシューリング・サイズ：13号・状態 ：使用に伴い多少の傷あり・購入店：テンダーロイン 渋谷店 (2021年)▼POINT・自身で店舗購入した正規品です・ケース付き・レシート付き・純正ダイヤモンド・使用に伴い多少の傷がございます・安心をお求めの方はご検討ください中古というご理解の上、ご購入お願い致します！
商品の情報
ブランド
テンダーロイン
商品の状態
やや傷や汚れあり
日本最級 H.S.RING テンダーロイン ホースシュー ダイヤ リング リング
375
31分钟前
日本最級 H.S.RING テンダーロイン ホースシュー ダイヤ リング リング
¥
90,000
¥
47,700
(税込) 送料込み
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アクセサリー
リング
H.S.RING テンダーロイン ホースシュー ダイヤ リング
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
9d4c8
1514
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
日本最級 H.S.RING テンダーロイン ホースシュー ダイヤ リング リング
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